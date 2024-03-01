حملات مكثفة لتنظيف مساجد الأقصر استعدادا لشهر رمضان

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، لاستقبال شهر رمضان، بحملات لتنظيف وتعقيم المساجد وتوفير بيئة نظيفة وآمنة قبل أيام من بداية الشهر الكريم.

تنظيف وتعقيم المساجد في الأقصر

وأوضح الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، أنه يجري العمل على تنظيف وتعقيم مساجد المحافظة في الوقت الحالي وقبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، بجانب إجراء الصيانة الدورية للمساجد والاستعدادات اللازمة التي تضمن راحة المصلين وسلامتهم.

استقبال شهر رمضان المبارك

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تأتي تماشيا مع أهمية شهر رمضان وروحانيته، وتهدف إلى تمكين المصلين من أداء العبادات والشعائر الدينية بطريقة ملائمة، كما سيجري عقد اجتماعات مع العاملين في المساجد للتأكد من استعدادهم وتوفير الدعم اللازم لهم.