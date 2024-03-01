محافظ كفر الشيخ: توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في 10 معارض أهلا رمضان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجود متابعة مستمرة لمعارض «أهلاً رمضان» التي جرى افتتاحها في 10 مدن، وجار افتتاح 6 أخرى، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إضافة إلى 44 منفذاً لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، وضرورة الاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين وإيجاد الحلول الفورية والنهائية لها.

تكثيف الحملات على المخابز

وكلّف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن، من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشدداً على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

تحرير 110 محاضر تموينية متنوعة

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنّ الحملات التموينية على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 110 محاضر تموينية متنوعة، بالتعاون مع مباحث التموين، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، في الحملات التموينية الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحال الجزارة وبيع الدواجن، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف والمنتجات المعروضة للمواطنين، والإعلان عن أسعار السلع، من خلال وضع قائمة أسعار في مكان واضح بمدخل المنشآت والمحال التجارية.