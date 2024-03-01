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دراما المتحدة

الكشف على 300 مواطن في قافلة طبية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
02:55 م | الجمعة 01 مارس 2024
قافلة طبية في البحيرة

قافلة طبية في البحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام في البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية زاوية مسلم بمشاركة أساتذة متخصصين.

قافلة طبية في البحيرة

وخلال القافلة الطبية تم الكشف المجاني على 300 حالة بمختلف التخصصات، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان من خلال أساتذة كلية الصيدلة.

كما شهدت القافلة  تقديم خدمة فورية لمرضى السكر وقياس الضغط من خلال كلية التمريض، بجانب التوعية بتنظيم الأسرة وصحة المراهقين وصحة المرأة والطفل.

خدمات بيطرية في القافلة

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية مجانية، حيث تم رش 2000 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعي لعدد 400 أغنام ضد الطفيليات الداخلية، كما تم توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري، كما شاركت كلية التربية من خلال القوافل التوعوية والتثقيفية وفريق محو الأمية.

وقام متخصصون بكلية الزراعة جامعة دمنهور بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول على أجود أنواع المحاصيل وتم توزيع عدد من المبيدات على المزارعين مجانا.

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بقلم إحسان شعبان