ضعف المياه عن عدة مناطق ببني سويف لمدة يومين.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، ضعف مياه الشرب عن مركز إهناسيا ومطار دنديل بمركز ناصر، وذلك اعتبارًا من غدٍ السبت وحتى الاثنين المقبل، لمدة 8 ساعات من 8 صباحا حتى 4 مساء.

سبب ضعف مياه الشرب عن مناطق في بني سويف

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه نظرًا للقيام بأعمال التطهير الدورية وتخفيف الضغوط بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا.

توفير سيارات مياه نقية

وناشدت شركة مياه الشرب في بني سويف، المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، على أن توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال.

تخصيص رقم لتلقي الشكاوى

وتقدمت الشركة باعتذارها عن ضعف الخدمة خلال الساعات المذكورة بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125، أو رقم الواتساب 01211175827 حال وجود شكوى في هذا الشأن.