مستشفى سيد جلال بجامعة الأزهر يحصل على شهادة الآيزو

إنجاز جديد يضاف إلى رصيد إنجازات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات الجامعية بحصول مستشفى باب الشعرية الجامعي مستشفى «سيد جلال الجامعي» برئاسة الدكتور عبده مبروك الشافعي، مدير عام المستشفى، على شهادة الجودة والاعتماد الدولي الآيزو ISO 9001:2015، بدعم من شركة LSQA المانحة لشهادات الجودة.

تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى بالمجان

وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين بالقاهرة، أن اعتماد سيد جلال الجامعي يعد تتويجًا لمسيرة العطاء الطبي لمستشفى سيد جلال الجامعي في تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى والفئات الأكثر احتياجًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور حسين أبو الغيط إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة حيث كانت الكلية في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد عام 2017م، كما كانت سباقة أيضًا في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في عام 2022م.

مستشفى سيد جلال الجامعي

ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير إلى الدكتور عبده مبروك الشافعي، مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعي نواب مدير عام المستشفى؛ لجهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب الذي كان سببًا رئيسًا في حصول المستشفى على شهادة الاعتماد الدولي الآيزو.

جدير بالذكر أن مستشفى سيد جلال الجامعي تقع في حي باب الشعرية في مصر القديمة ويبلغ عدد الأَسِرَّة الموجودة في المستشفى1505 أسرة، وبها عدد 132 سريرَ رعاية مركزة، ويبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية اليومية بالمستشفى من 6 إلى 7 آلاف مستفيدٍ يوميًّا، وتقوم المستشفى بإجراء 45 ألف عملية جراحية بين (كبرى وصغرى) سنويًّا، وجميع هذه الخدمات الصحية تجرى مجانًا.