تعرف على توقعات تنسيق كلية طب الأسنان في جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

بمجرد إعلان مشيخة الأزهر مساء الخميس الماضي، نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، التي جاءت بنسبة نجاح 52.32%، أثيرت حالة من الجدل من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حول تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023، وتساءل عدد من طلاب الشعبة العلمية، عن توقعات تنسيق كلية طب الأسنان في جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، بهدف تقييم درجاتهم والبدء في الاستعداد للالتحاق بالكلية حال توافق المجموع.

تنسيق كلية طب الأسنان في جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن توقعات تنسيق كلية طب الأسنان في جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، لكن نوضح من خلال التقرير التالي، تنسيق الكلية للعام الماضي 2022، فوفقا لما أعلنه فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي، من المتوقع أن يكون تنسيق العام الحالي مقارب لعام 2022 بشكل كبير.

عنوان كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

ويُتوقع أنَّ يكون تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بالقاهرة بنين لهذا العام 2023 نحو 94.62%، وفقًا لمؤشرات العام الماضي 2022، ومقارنتها بدرجات العام الجديد، إذ يتمنى طلاب الأزهر، الالتحاق بالكلية تقع في جامعة الأزهر بمدينة نصر.