مفاجأة مأساوية أثناء تناول الطعام في الجو.. ماذا حدث داخل المطعم الطائر؟

في إحدى مناطق كولومبيا، وقع حادث مأساوي نتيجة اصطدام طائرة متخصصة لتناول الطعام في الهواء تسمى «المطعم الطائر» بجانب برج مرتفع، مما أدى إلى تحطمها، إلا أن المعجزة الإلهية أنقذت الركاب.

تجربة تناول الطعام في الهواء

في تجربة فريدة، أراد مجموعة من السياح في إحدى مدن كولومبيا، أن يتناولوا الطعام على متن طائرة هليكوبتر سياحية «المطعم الطائر»، وبعد إقلاعها خرجت عن السيطرة، لتتحطم نتيجة اصطدامها بجانب مبني مرتفع بالمدينة ذاتها.

ما يقرب من 12 إلى 15 دقيقة، هي المدة التي كان من المفترض أن تقضيها الطائرة في الهواء، حتى يستمتع 6 أشخاص «سياح» بتجربتهم «تناول وجبة طعام فاخرة»، إلا أنها فقدت السيطرة وتحطمت بالكامل نتيجة اصطدامها المرعب، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل».

لحظة تحطم الطائرة

قبل أن تتحطم الطائرة «Bell 206»، كان هناك أحد السياح يوثق رحلتهم المميزة عبر عدسة كاميرته، والتي كانت شاهدة أيضًا على حالة الذعر والخوف التي عاشوها خلال تحطم الطائرة، إلا أن القدر كانت له كلمة أخرى ومعجزة إلهية أنقذتهم من موت محتوم.

على الرغم من حالة الذعر التي سيطرت على الركاب، إلا أن أحدهم صاحب الـ36 عامًا، وجد طريقة لإنقاذهم بعد أن هاتف خدمات الطوارئ، وهو ما تبين خلال الفيديو المتداول، وهرع عشرات الأشخاص لإنقاذهم بعد تحطم الطائرة.

إصابات مختلفة، أصيب بها سياح المطعم الطائر، بعد نجاتهم بأعجوبة كبيرة، ووفق حديث أحد المسؤولين أنه جرى نلق المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تعليق باقي رحلات الطيران المتخصصة في تناول وجبات الطعام، حتى يتم التحقق من سبب الحادث.