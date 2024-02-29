مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السياح من جنسيات أوروبية اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي اليوم، 20 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، قادمين من مطارات أوروبا على متن 99 رحلة طيران دولية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم والغردقة

وأشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات بينّ وصول 20 ألف سائح أجنبي على مدار اليوم، ومن المقرر وصول 171 رحلة طيران إلى مطار الغردقة و28 رحلة إلى مرسى علم.

وأكد أبو المجد توافد السياح يوميًا على فنادق الغردقة ومرسى علم، حيث الشواطئ الخلابة والطقس المعتدل طوال العام وأماكن الغطس والسنوركلينج.

مقصدان سياحيان عالميان

ولافت إلى أنّ الغردقة ومرسى علم وجهتا سفر ومقصدان سياحيان عالميان، إذ يجري استقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات خاصة على الشواطئ بصفة يومية بغرض تنشيط السياحة.