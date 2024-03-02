«بـ20 جنيها».. علاج طبيعي لمرضى الإكزيما متوفر في المنزل

الإكزيما من الأمراض الجلدية التي تثير الحكة الشديدة وتسبب تهيجًا للجسم، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى شعور الشخص بالحرج الشديد عند إصابته بها، لذا يرغب في معرفة طرق علاجها المختلفة، وهناك علاج للإكزيما بمكونات طبيعية لا يتعدى تكلفته 20 جنيهًا.

تتميز الإكزيما بشكل عام بجفاف الجلد، بالتالي تتمثل الخطوة الأولى في علاج المرض بترطيب الجلد، ما يساعد على تقليل الاحتياج للأدوية والدهانات، التي تحتوي على مادة الكورتيزون، بحسب تصريحات الدكتورة إيمان سند أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب بنها لـ«الوطن»، قائلة: «من أهم الأشياء عند علاج الإكزيما ترطيب الجلد، لأنه يقي بشكل عام منه ويعتبر عنصر أساسي في العلاج».

علاج طبيعي للتخلص من مرض الإكزيما

وتوجد طريقة يمكن اللجوء إليها تساعد على ترطيب الجلد بمواد طبيعية والقضاء على مرض الإكزيما، عن طريق إعداد خليط من الزبادي والعسل الأبيض، إذ يساعد الزبادي بالعسل على ترطيب البشرة، والقضاء على خلايا الجلد الميتة وطبقات الجلد السميكة، خاصة التي تظهر على البشرة والوجه، ولا تتعدى التكلفة 20 جنيهًا، وفقًا لأستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب بنها.

وحذرت «سند» من عادات خاطئة تفاقم المرض، منها التوتر العصبي والانفعال الزائد، لذا يجب العيش حياة هادئة قدر الإمكان، والتعامل مع المشكلات بهدوء، لأن ذلك مهم لصحة الجسم بصفة عامة والجلد بصفة خاصة: «العصبية والانفعال يسببان أمراضا كثيرة».

تجنب ارتداء الاكسسوارات

ونصحت بتجنب التعامل مع المواد الكيميائية بحرص شديد، مثل الكلور والمواد الأخرى، وتجنب ارتداء الملابس التي تحتوي على ألياف صناعية، والاتجاه إلى الملابس القطنية الفضفاضة، لأنها تسبب احتكاكًا للجلد مما يؤدي إلى الإصابة بالإكزيما، وضرورة تجنب ارتداء الاكسسوارات والابتعاد عن استخدام العطور بشكل مباشر على الجلد، وعدم التعرض للمياة شديدة البرودة أو السخونة، بل يفضل استخدام المياه الفاترة.