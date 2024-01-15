تزداد أعراضه في الشتاء.. 7 نصائح للوقاية من التهابات الإكزيما

الإكزيما هو التهاب جلدي مزمن، تزداد الإصابة به في فصل الشتاء نتيجة التعرض للهواء البارد وقلة شُرب المياه، فضلًا عن استخدام الماء الدافئ، وتتضح أعراضه في تقشر واحمرار الجلد وظهور بثور صغيرة، بحسب ما قاله الدكتور محمد شلبي، استشاري الأمراض الجلدية.

أعراض إكزيما الشتاء

وأضاف شلبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإكزيما تظهر على شكل طفح جلدي أحمر أو بني اللون على أجزاء متفرقة في الجسم، كالرقبة واليدين والقدمين، كما يُحدث خشونة والتهابات في الجلد، ويعتبر العامل الأساسي لحدوث الإكزيما مجهولًا، إلا أن ظهور أعراضه تزداد في فصل الشتاء، بسبب برودة الطقس الذي يسبب جفاف الجلد، كما يعتبر حدوث التغييرات الهرمونية والإصابة بالعدوى الفطرية أو الفيروسية سببًا لحدوثه.

الوقاية من إكزيما الشتاء

وقدم استشاري الأمراض الجلدية مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الإكزيما المرتبطة بفصل الشتاء، كالتالي:

- شرب الماء بكميات وفيرة على مدار اليوم للحفاظ على رطوبة الجلد.

- استخدام المرطبات مرتين يوميًا.

- مسح المنطقة الملتهبة بالماء والملح لقتل البكتيريا والفيروسات.

- تجنب التعرض لتيارات الهواء الباردة والساخنة المتكررة.

- تجنب الجلوس المباشر أمام المدفأة حتى لا الجلد للجفاف.

- تجنب ارتداء الأقمشة التي تسبب الحساسية كالصوف.

- تجنب استخدام منتجات الاستحمام التي تحتوي على الأصباغ والعطور.

وأكد «شلبي»، في نهاية حديثه، أنه لا يوجد علاج نهائي للإكزيما، إلا أنه يمكن استخدام مراهم أو كريمات موضعية لتخفيف الحكة وعلاج الالتهابات الشديدة التي تصيب الجلد، كما يمكن استخدام المضادات الحيوية في بعض الحالات لعلاج العدوى الفيروسية المُسببة للإكزيما.