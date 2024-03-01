افتتاح مسجدين جديدين بكفر الشيخ(صور)

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين بمركزي بلطيم وسيدي سالم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح مساجد جديدة

وجرى افتتاح مسجدين ما بين جديدة وإحلال وتجديد وهي مسجد البهلول بادارة أوقاف بلطيم، ومسجد الملاحة بإدارة أوقاف سيدي سالم غرب.

جاء ذلك بحضور ومتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم غرب، والشيخ أشرف الطريني، مدير إدارة أوقاف بلطيم، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم شرق.

«الاستعداد لشهر رمضان بالتكافل ومجالس الذكر

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة والتي جاءت تحت عنوان «الاستعداد لشهر رمضان بالتكافل ومجالس الذكر وقراءة القرآن الكريم»، كما تم الالتزام بالوقت المُحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.