مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2024.. «السكة الحديد» تكشف التفاصيل

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2024، موضحة أنها مزودة بشاشات عرض ذكية في العربات، بجانب كاميرات مراقبة، فضلاً عن سرعاتها المرتفعة.

مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2024

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد قطارات التالجو في رمضان 2024، وفق ما أعلنت السكة الحديد وأولها قطار رقم 2027 «القاهرة – الإسكندرية»، إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً ويصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 10:14 مساءً ليتحرك منها الساعة 10:23 دقيقة مساءً، وأخيراً يصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد قطار رقم 2026 «الإسكندرية – القاهرة»، تبدأ من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً ويصل إلى محطة سيدي جابر الساعة 7:53 مساءً ليتحرك منها الساعة 8:00 مساءً ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

أسعار قطارات التالجو على الوجه البحري

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أسعار قطارات التالجو على الوجه البحري، كالتالي:

- الدرجة الأولى: 225 جنيها

- الدرجة الثانية: 150 جنيها

أشارت إلى أن تشغيل هذه النوعية من القطارات الفاخرة يشكل نقلة نوعية هائلة، فهي تتميز بتقنيات حديثة متطورة، وتحقيق أقصى قدر من الراحة، وتوفر الوقود المستهلك فى الرحلة، وتوفر أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب، ومزودة بغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم.