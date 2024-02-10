مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة اليوم

يتطلع المواطنون الراغبون في السفر من أسوان إلى القاهرة والعكس، إلى الحصول على معلومات حول مواعيد القطارات اليوم، إذ توفر هيئة السكك الحديدية، عددًا من القطارات التي تغادر في أوقات مختلفة لتلبية احتياجات المسافرين.

وتستعرض «الوطن» مواعيد حركة قطارات أسوان إلى القاهرة والعكس، من أجل توفير المعلومات عن مواعيد حركة قطارات الوجه القبلي، بالتزامن مع قضاء عدد كبير من المواطنين إجازة منتصف العام في مدينتي الأقصر وأسوان.

القطارات المكيفة المتجهة من أسوان إلى القاهرة

- قطار رقم 3025: ثالثة مكيفة (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 04:10 صباحًا.

- قطار رقم 2011: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- قطار رقم 981: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- قطار رقم 983: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 7:30 صباحًا.

- قطار رقم 2013: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 2:30 مساءً.

- قطار رقم 2007: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 3:15 مساءً.

- قطار رقم 2015: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 1903: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 5:00 مساءً.

- قطار رقم 997: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 8:45 مساءً.

- قطار رقم 989: مكيف (أسوان - القاهرة)، يغادر في تمام الساعة 11:00 مساءً.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى أسوان

قطار رقم 988: موعد قيامه من القاهرة إلى أسوان في الساعة 7:00 مساءً.

قطار رقم 2014: موعد قيامه من القاهرة إلى أسوان في الساعة 9:00 مساءً.

قطار رقم 976: موعد قيامه من القاهرة إلى أسوان في الساعة 9:30 مساءً.

قطار رقم 996: موعد قيامه من القاهرة إلى أسوان في الساعة 10:00 مساءً.

قطار رقم 890: موعد قيامه من القاهرة إلى سوهاج في الساعة 11:30 مساءً.