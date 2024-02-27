مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024.. تعديلات بالجملة

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024، موضحة أنه يتم الاستعداد على قدم وساق لهذا الشهر الكريم من خلال إجراء صيانة شاملة لجميع عربات القطارات بمختلف أنواعها، وزيادة منافذ بيع التذاكر، مؤكدة أنه توجد أكثر من وسيلة لحجز التذاكر مثل الهاتف المحمول أو موقع الهيئة الإلكتروني أو ماكينات الدفع الإلكتروني.

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024 الوجه البحري

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024 الوجه البحري، في إطار دورها الخدمي، وفق ما عممته الهيئة على محطات السكك الحديد، والتي تم تطويرها خلال الفترات الماضية في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية.

قطار رقم 2026 تالجو «الإسكندرية – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة الإسكندرية الساعة 19:45 دقيقة ويصل إلى محطة القاهرة 23:15، ومن المقرر أن يمر القطار بمحطات سيدي جابر وكفر الدوار وأبوحمص ودمهنور وإيتاي البارود وكفر الزيات وطنطا وبركة السبع وقويسنا وبنها وقليوب.

قطار رقم 3017 مكيف «القاهرة – المنصورة»

يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 14:15 دقيقة ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 16:35، ويمر بمحطات بنها وقويسنا وبركة السبع وطنطا والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا والمنصورة.

قطار رقم 1915 سياحي «القاهرة – المنصورة»

يتحرك من القاهرة الساعة 15:30 دقيقة ويصل إلى المنصورة الساعة 17:40 دقيقة ويمر بمحطات بنها وطنطا والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

قطار رقم 63 ركاب «طنطا المنصورة»

يتحرك القطار من محطة طنطا الساعة 15:55 دقيقة ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 17:35 دقيقة، ويمر بمحطات محلة روح وسمنود وطلخا وغزل المحلة.

قطار رقم 586 و587 مكيف «الإسكندرية - المنصورة»

يتحرك القطار من محطة الإسكندرية الساعة 14:30 دقيقة ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 17:30 دقيقة، ويمر بطنطا ومحلة روح والمحلة الكبرى وسمنود وطلخا.

- قطار رقم 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية»

يتحرك القطار من القاهرة الساعة 20:00 ويصل إلى محطة الإسكندرية 22:30 دقيقة، ومن المقرر أن يمر بقليوب وبنها وبركة السبع وطنطا وكفر الزيات ودمنهور وسيدي جابر.

قطار رقم 959 مكيف «القاهرة – الإسماعيلية»

يتحرك القطار من القاهرة الساعة 18:45 دقيقة ويصل إلى محطة الإسماعيلية الساعة 21:45 دقيقة، ويمر بمحطات قليوب وقها وطوخ وبنها ومنية القمح والزقازيق وأبوحماد والقصاصين وأبوصوير.

قطار رقم 32 تهوية «الإسكندرية – القاهرة»

يتحرك القطار من محطة الإسكندرية الساعة 18:20 دقيقة ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 22:30 دقيقة ويمر بقويسنا وبنها.

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2024 الوجه القبلي

أولا: قطار رقم 157 تهوية «الأقصر – الإسكندرية»

من المقرر أن يتحرك القطار من محطة الأقصر الساعة 7:30 دقيقة ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 22:00، ويمر بمحطات بنها وطنطا ودمنهور وسيدي جابر والإسكندرية.

تعديلات القطارات خلال شهر رمضان المبارك

ومن المقرر أن تُجرى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مجموعة تعديلات كبيرة على القطارات خلال شهر مارس المقبل، كتعديل تركيب قطار 917 مكيف «القاهرة - الإسكندرية» بعربات إسباني مطور ويتم تعديل تركيب قطار رقم 2010 مكيف «القاهرة - أسوان» بعربات VIP، فضلاً عن تعديل تركيب قطار رقم 2009 مكيف «أسوان - القاهرة» بعربات إسباني مطور.

وضمن التعديلات أيضا يتم تعديل تركيب قطار رقم 2011 مكيف «أسوان - القاهرة» بعربات VIP، وتعديل قطاري رقم 1902 و989 مكيف، وتعديل قطاري رقم 1902 و989 مكيف «القاهرة - أسوان» والعكس بعربات إسباني مطور.