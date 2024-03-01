تعديل مواعيد بعض القطارات في شهر رمضان.. «السكة الحديد» تعلن التفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط، بمناسبة حلول شهر رمضان، وتيسيراً على جمهور الركاب خلال الشهر المبارك، بداية من يوم الاثنين 11 مارس الجاري، أول أيام رمضان.

تعديل مواعيد القطارات في رمضان

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط تزامناً مع بداية شهر رمضان المعظم عام 1445هـ:

- تعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي «القاهرة - المنصورة» ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء بدلاً من الساعة 5:10 مساء ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء بدلاً من الساعة 7:00 مساء ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءاً.

- تعديل ميعاد قيام قطار 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة» ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء بدلاً من الساعة 6:50 مساء ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 959 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسماعيلية» ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساء بدلاًً من الساعة 7:50 مساء ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساء.

- تعديل ميعاد قيام قطار 63 ركاب «طنطا - المنصورة» ليقوم من محطة طنطا الساعة 3:55 مساء بدلاًً من الساعة 3:35 مساء ويصل محطة المنصورة الساعة 5:25 مساء.

- قطار رقم 586 يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:20 مساءً ويصل إلى محطة المنصورة الساعة 5:30 مساءً.

- قطار رقم 32 يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 6:20 ويصل إلى القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

- قطار رقم 157 يقوم من محطة الأقصر الساعة 7:30 صباحاً ويصل إلى محطة الإسكندرية الساعة 11:00 مساءً.

كما تقرر وقوف قطار رقم 3017 ثالثة مكيفة خط «القاهرة - المنصورة» بمحطتي قويسنا وبركة السبع، على أن تعود جميع القطارات السابقة إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان المعظم.

متابعة حركة القطارات

وجه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة، بالتواجد المستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وكذلك إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات والتأكيد على نظافة العربات ودورات المياه قبل خروجها من الورش.