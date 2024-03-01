سكرتير عام مطروح: 20% تخفيضات على أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

تابع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة مطروح، فعاليات معرض أهلا رمضان خلف مديرية التموين بمدينة مرسى مطروح، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية وغيرها استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفري، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ولفيف من العمد والمشايخ وأهالي مطروح.

توافر جميع السلع الغذائية

وقال سكرتير عام محافظة مطروح، إن معرض أهلا رمضان يضم العديد من الأجنحة ويوجد به جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والمنظفات، بتخفيضات تصل 20%، تيسيرا على الأهالي بمشاركة أصحاب المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى توافر سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز أمام المعرض للتيسير على المواطنين.

فتح مزيد من المعارض في مدن مطروح

ووجه السكرتير العام لمحافظة مطروح بضرورة استمرارية وتوافر السلع بالأسعار المخفضة مع فتح مزيد من المعارض بمدن المحافظة والوصول إلى جميع المناطق للتيسير على المواطنين مع استقبال الشهر الكريم.