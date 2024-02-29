إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بمدينة نصر.. تخفيضات تصل إلى 30% (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن»، على موقع «إنستجرام»، فيديو قصير «ريلز»، يكشف حجم الإقبال الضخم على إحدى معارض «أهلا رمضان» في مدينة نصر.

وجاء الفيديو القصير تحت عنوان: «إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بمدينة نصر.. تخفيضات تصل إلى 30%».

وتأتي تلك اللقطات من داخل المعرض الرئيسي لـ«أهلا رمضان» بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتنظم وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة معرض «أهلا رمضان» بمدينة نصر من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مُخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.