نائب محافظ قنا خلال متابعة معرض أهلا رمضان: جميع السلع متوفرة بأسعار مخفضة

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، حركة البيع والشراء بمعرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بقرية المراشدة بمركز الوقف، رافقه محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، وحسن الزمقان رئيس مركز ومدينة الوقف.

معارض أهلا رمضان في قنا

وقال نائب محافظ قنا، إن معارض أهلا رمضان تقدم أنواعا مختلفة من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الأعباء عنهم.

وأضاف أنه تم إقامة معارض أهلا رمضان بجميع مراكز المحافظة من أبو تشت شمالا إلى مركز قوص جنوبًا، فضلا عن الدفع بالسيارات المتنقلة التي تحمل سلعا غذائية مدعمة.

718 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة

يذكر أن محافظة قنا بها 718 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بين ثابت ومتحرك، تتبع العديد من الجهات «مديرية التموين - وزارة الداخلية - الغرفة التجارية - مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة - الجمعيات الأهلية - مديرية الزراعة - صندوق تحيا مصر - الأحزاب السياسية - مديرية التربية والتعليم».