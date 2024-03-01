وزير الخارجية: الدمار موجود في كل مكان بقطاع غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الدمار أصبح في كل مكان بغزة، لافتًا إلى أن مصر تعمل على الوصول إلى قرار أممي لوقف إطلاق النار وتحمل الأمم المتحدة المسؤولية إزاء ما يحدث في القطاع.

وأضاف شكري، خلال مشاركته في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: «المسؤولية الأممية مهمة جدا في هذا الإطار، والدول التي تدعم السلم في المنطقة كثيرة وعلى رأسها مصر وتركيا، لكن للأسف لم نستطع تغيير الوضع لأن العراقيل كثيرة».

وتابع: «لهذه الأسباب كلها نحس بقلق كبير، خاصة فيما يتعلق بعدم قدرتنا على تغيير الواقع، لكننا ما زلنا نعمل مع شركائنا على مستوى الأمم المتحدة».