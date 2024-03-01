سامح شكري: مصر تتحدث دوما عن سوء الأوضاع منذ اليوم الأول للحرب

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنَّه منذ اليوم الأول للأحداث في غزة، مصر تتحدث دوما عن سوء الأوضاع بالقطاع، مستشهدا بما قاله الرئيس التركي أردوغان بأن إسرائيل في القرن الـ21 تمارس حربا ليس لها مثيل من قبل، وهو نفس الموقف الذي تتخذه مصر وأعربت عنه بمجموعة الاتصال التي تم تشكيلها لحل الأزمة.

وتابع وزير الخارجية في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجد بعض التقصير فيما يتعلق بالأحداث في فلسطين، وأعداد غير مسبوقة من الضحايا سقطوا جراء هذه الحرب.

واستطرد «شكري»: «هناك 20 ألف طفل فقدوا حياتهم و17 ألفا فقدوا والديهم، وأعداد الجرحى بالآلاف»، مؤكدا ضرورة وقف الهجمات على المدنيين بشكل فوري.