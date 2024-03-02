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دراما المتحدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-3-2024

كتب:

محمد سيف
06:57 ص | السبت 02 مارس 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 2-3-2024، في البنك المركزي  نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 2-3-2024، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  في بنك مصر اليوم، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

 

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بقلم محمد سيف