كارثة صحية في إسرائيل.. 100 ألف مستوطن لا يجدون أطباء لعلاج مرض خطير

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين جرى تشخيص إصابتهم بمرض التهاب الأمعاء (IBD)، وهو مرض مزمن خطير في الجهاز الهضمي، بلغ 70 ألف مصاب، وسط توقعات بوصوله إلى 100 ألف.

تفاصيل إصابة المستوطنيين الإسرائليين

وأشارت الصحيفة إلى أن كل طبيب أمراض الجهاز الهضمي يقدم الرعاية إلى 1000 شخص، ما خلق أزمة كبيرة داخل مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي؛ لتخرج لجنة الصحة في الكنيست الإسرائيلي، تطلب من وزارة الصحة الإسرائيلة تشكيل فريق عمل وتقديم خطة للجنة من أجل معالجة الثغرات الموجودة.

وهناك بعض أمراض الأمعاء الالتهابية الأكثر شيوعًا بين المستوطنيين الإسرائيليين خاصة في الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العالية، وكذلك في المناطق الصناعية بالمقارنة مع المناطق الريفية.

أرقام حول الإصابات في إسرائيل

ومن خلال البيانات التي جمعها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي من صناديق الصحة العامة الأربعة، تبين أنه في عام 2022 كان هناك 68,299 إسرائيليًا جرى تشخيص إصابتهم بمرض كرون أو التهاب القولون، وبعضهم يعاني من كليهما.

وتشكل التشخيصات 0.71% من سكان دولة الاحتلال، حوالي 707 تشخيصات لكل 100 ألف مستوطن، وبحسب مؤسسة كلاليت للخدمات الصحية الإسرائيلي، فإن معدل الإصابة بهذه الأمراض في دولة الاحتلال آخذ في الارتفاع، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تؤثر على 1% من السكان.

وتشمل الأعراض الشائعة لمرض التهاب الأمعاء «الذي يشمل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي»، الإسهال «أحيانًا مع الدم»، وجع بطن، فقدان الوزن، الحاجة الملحة لحركة الأمعاء وسلس البراز، نزيف المستقيم، فقدان الوزن؛ والحمى.

ويعد السبب الدقيق غير معروف، ولكن يُعتقد أن الوراثة وضعف جهاز المناعة يستجيب بشكل غير صحيح للمحفزات البيئية مثل البكتيريا أو الفيروسات.