المطاعم السياحية تكثف استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

أكد علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية بدأت تجهيز قوائم الطعام لشهر رمضان وتضم في غالبيتها الأكلات الشرقية والمشروبات الرمضانية.

الأكلات والمشروبات الرمضانية

وأوضح علي كامل لـ«الوطن» أن المطاعم السياحية حريصة على تقديم الأكلات والمشروبات المليئة بالعناصر الغذائية المختلفة التي تساعد الرواد على الصيام مشيرا إلى أن وجبة السحور تضم على سبيل المثال «الخبز - الفول - الطعمية - الجبنة - الزبادي - السلطة - الشاي أو القهوة».

عناصر بروتينية وسكريات

وأشار إلى أن المطاعم السياحية حريصة على أن تكون وجبة الإفطار بها عناصر بروتينية وسكريات لافتا إلى أن المطاعم تٌقدم تمرا ومشروبا في بداية وجبة الإفطار ثم تتبعه بالوجبة التي تضم اللحوم أو الفراخ كطبق أساسي إلى جانب «المحاشي والخضار - والطواجن - الفتة - الملوخية - ورز أو مكرونة والسلطات» .

وأوضح أن المشروبات التي تقدمها المطاعم في الفترة ما بين السحور والإفطار تشمل التمر هندي والخشاف وعصائر الكوكتيل المختلفة والسحلب والكاكاو.

يشار إلى أن أسعار وجبة السحور تبدأ من 250 جنيها، فيما تبدأ أسعار الإفطار من 750 جنيه.