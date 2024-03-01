«المنشآت السياحية»: المطاعم تبدأ حجوزات السحور والإفطار في رمضان

قال علي كامل منصور رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المطاعم بدأت حاليا في تلقي حجوزات الأفراد والشركات والمؤسسات لوجبات الإفطار والسحور خلال رمضان، لافتًا إلى ارتفاع نسب الحجوزات تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، وأنّ المنشآت السياحية جاهزة لاستقبال الرواد خلال الشهر الكريم.

حجوزات وجبات الإفطار والسحور

وأضاف «منصور» لـ«الوطن»، أنّ هناك حجوزات جديدة تلقتها المطاعم السياحية لوجبات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، موضحًا أنّ غالبيها تبدأ من الأسبوع الثانى من شهر الصوم، على أن تصل ذروتها خلال الأيام الأخيرة من الشهر التي تسبق عيد الفطر المبارك.

تجهيزات المطاعم لاستقبال الرواد

وأشار إلى أنّ هناك مفاجآت كثيرة جهزتها المطاعم السياحية لروادها خلال شهر رمضان المقبل، تمثلت في شكل الفقرات الفنية التي ستُقدم في الفترة ما بين الإفطار والسحور، فضلًا عن قوائم الطعام التي ستضم العديد من الأطباق الشرقية والمشروبات الرمضانية.