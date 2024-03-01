وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل دمرت كل ما يقف على الأرض في قطاع غزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه لا يرى إمكانية للوصول إلى حل إزاء ما يحدث في فلسطين، لأن الجانب الإسرائيلي واضح للغاية في الذي يمارسه على الأرض من حرب يريد مواصلتها إلى نهايتها.

وأضاف «المالكي»، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: «حددوا هدفين إثنين، الأول يتمثل في القضاء على حركة حماس بشكل كامل وإخراجها من قطاع غزة والهدف الثاني يتمثل في تحرير المحتجزين الإسرائيليين بشكل آمن، وبعد 148 يوما من الحرب عجزوا عن تحقيق الهدفين وهذا أمر واضح، ولم تستطع الاقتراب من تحقيق نسبة من الهدفين».

وتابع: «إسرائيل تواصل هذه الحرب لأن لديه هدفا آخر لم تعلن عنه وهو هدف سري ربما يتمثل في التخريب الكامل لقطاع غزة والقضاء على كل شيء في القطاع، ورأينا هذا الهدف منذ اليوم الأول، فقد ضربوا المستشفيات والمدارس والجوامع والكنائس والجامعات ومراكز الأمم المتحدة والملاجئ، كل شيء دمروه، إسرائيل دمرت كل ما يقف على الأرض في قطاع غزة».