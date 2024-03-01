راديو إنرجي يتعاقد مع منة شلبي لتقديم مسلسل «بيت أم الغلام» في رمضان

انضمت الفنانة منة شلبي، لنجوم الدراما الإذاعية في الموسم الرمضاني المقبل إذ أعلن راديو إنرجي من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تعاقده رسميًا مع الفنانة منة شلبي، لإذاعة مسلسل من بطولتها عبر أثيرها ضمن خريطة الماراثون الرمضاني.

تفاصيل مسلسل منة شلبي في موسم رمضان 2024

وأوضحت إذاعة راديو إنرجي أن مسلسل منة شلبي سيكون بعنوان «بيت أم الغلام»، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير، والتوقيع مع المؤلف جرى بحضور زهرة رامي مدير الإنتاج الدرامي في إنرجي.

مسلسلات إذاعية في رمضان 2024

يذكر أنه جرى التعاقد في وقت سابق مع الفنان محمد سلام ليقدم مسلسل غير صالح للنشر مع الفنان محمد سلام، والذي يشارك في بطولته كل من مروان يونس، معتصم شعبان، رنا خطاب، هند عبد الحليم، محمد أوتاكا، وآخرين، إلي جانب مسلسل تدوير عقاري من بطولة الاستاند آب كوميدي the elite، وهو من تأليف مصطفى إبراهيم وإخراج زهرة رامي.