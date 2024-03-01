مهرجان الإسماعيلية.. مخرجة «جوع»: الفيلم مأخوذ عن عمل أدبي

عرضت مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، الفيلم التونسي «جوع»، في القاعة الرئيسية بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وعقب عرض الفيلم، عُقدت ندوة حضرتها مخرجة فيلم «جوع» آمنة النجار، وأدارها الناقد أحمد سعد الدين.

المركز الوطني للسينما أنتج الفيلم

تحدثت «آمنة» عن رحلتها مع الفيلم خلال الندوة قائلة: «قصة فيلم جوع مأخوذة عن قصة قصيرة تحمل عنوان حب معوي للكاتب طارق اللموشي حيث اشترطت الجهة المنتجة للفيلم وهو المركز الوطني للسينما أن يكون الفيلم مأخوذ عن عمل أدبي حتى يتسنى له المشاركة في أيام قرطاج حيث أردت تقديم عمل مغاير لما سبق وقدمته من أفلام وأنا اخترت هذه القصة من بين مجموعة قصصية لأني شعرت أنها تحمل شيئا.

الفيلم يناقش قضايا الإنسان

وأضافت: «الفيلم ليس تحذيريًا ولا مقيدًا للحريات لكنه يعبّر عن غريزة بشرية موجودة بداخل كل إنسان لذلك لا نرى وجه البطل أو البطلة خلال الأحداث فأنا أتكلم هنا عن الإنسان بوجه عام».

وردًا على سؤال حول بعض المشاهد الدموية التي جاءت في نهاية الفيلم، وقيام البطل باغتصاب البنت التي يحبها والتمثيل بجثتها وتقطيعها وطهي لحمها قالت «آمنة»: بداية العمل لا يعرض في التليفزيون ولكن يعرض في السينما وبالتالي لن يشاهده كل أفراد الأسرة بجانب أنها رفضت الانحراف عن مسار القصة الأصلية المأخوذ عنها الفيلم.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وبرئاسة الناقد عصام زكريا ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.