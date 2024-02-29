صبري فواز عن مهرجان الإسماعيلية: حريص على متابعته من الدورة الأولى (فيديو)

قال الفنان صبري فواز، عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إنه حريص على متابعة المهرجان منذ دورته الأولى، مشيرًا إلى أنه سبق تكريمه بالمهرجان بدورات سابقة.

وأضاف خلال لقائه على قناة «الوثائقية»، على هامش مهرجان الإسماعيلية، قائلًا: «بحب مهرجان الإسماعيلية، وهذة السنة أشارك فى المهرجان كعضو لجنة تحكيم، وشكرًا لتكريمهم سلوى محمد علي الغالية، وشكرًا لمئوية عبد القادر التلمساني كأحد الرواد، وهى دورة جيدة».

وتابع: «أنا شخصيًا من ضمن الأفلام اللى مأثرة فى حياتي بشكل كبير، فيلم صيد العصاري لعلى الغازولي».

وتعرض قناة الوثائقية رسالة يوميًا، عن فعاليات مهرجان الإسماعيلية، وذلك بالتزامن مع إعلان قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منح جائزة باسم الوثائقية للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان، حرصًا على دعم المواهب الشابة.

ويدعم قطاع الإنتاج الوثائقي الفيلم الفائز في المسابقة، من خلال توفير كل الإمكانيات لخروجه إلى النور وعرضه على شاشة قناة الوثائقية، وذلك في ظل اهتمام الدولة المصرية بدعم الشباب المبدع ومساندتهم.