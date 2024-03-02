هل يكرر يحيى الفخراني تجربة حمادة عزو في عتبات البهجة؟

بثوب الكوميديا، يعود دكتور الدراما، الفنان الكبير يحيى الفخراني بعد غياب على شاشات المتحدة بمسلسل عتبات البهجة، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

كوميديا اجتماعية، ممزوجة بالعديد من القضايا الأسرية، يعرضها الفنان يحيى الفخراني خلال هذا الموسم، في إطار 15 حلقة من مسلسله القادم عتبات البهجة بعد عدة أعمال درامية من هذا النوع.

يحيى الفخراني يعود بـ عتبات البهجة؟

ويعود النجم الكبير يحيى الفخراني، خلال موسم دراما رمضان بمسلسل عتبات البهجة، عقب غياب عامين، منذ العمل الشهير «نجيب زاهر زركش»، إذ يقدم الفنان العديد من القضايا الأسرية الاجتماعية بطابع كوميدي، مُجسدًا شخصية بهجت الأنصاري وهو رجل عجوز، عمل وكيل وزارة سابق، يعاني من الوحدة عقب وفاة زوجته وإحالته على المعاش.

تجربة حمادة عزو في عتبات البهجة

أب يتمتع بخفة الظل، لكن هناك فجوة بينه وبين أولاده وصلت إلى عدم اهتمامه بهم، رغم ارتباطه بالأطفال، ربما تشبه شخصية الفنان الكبير يحيى الفخراني في عتبات البهجة، دوره في مسلسل حمادة عزو الذي عرض منذ سنوات.

فجوة بين يحيى الفخراني وأولاده في الأعمال الدرامية

ويسلط مسلسل عتبات البهجة الضوء على الأب الذي أصبح غير مهتم أيضًا بابنه وابنته، بل أصبحا لا يسألون عنه بسبب الانغماس في عصر التكنولوجيا الحديثة، التي شكلت فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

ومع ذلك، ارتبط الأب بأحفاده ومن المقرر أن يقدم معهما برنامجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال أحداث العمل.

مسلسل عتبات البهجة

الجدير بالذكر أن مسلسل عتبات البهجة يجمع مجددًا، بين يحيى الفخراني والمخرج مجدي أبو عميرة، بعد غياب 16 عامًا، إذ كانت آخر الأعمال المشتركة بينهما مسلسل يتربى في عزو عام 2007.

ولمشاهدة حلقات العمل خلال شهر رمضان، بدون فواصل إعلامية، يمكن مشاهدته عبر منصة «watchit» من هنا.