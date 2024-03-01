قبل مشاركته في مسلسل عتبات البهجة.. معلومات عن الفنان السوري خالد شباط

رجل مسن على المعاش، كان يعمل وكيلاً في وزارة الصناعة، يعاني من الوحدة بعد وفاة الزوجة، تلك هي شخصية بهجت الأنصاري الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني، كما يشارك في المسلسل بعض الفنانين الجدد، مثل الفنان السوري خالد شباط، وفي التقرير التالي نستعرض بعض المعلومات عنه.

الفنان السوري خالد شباط شارك في العديد من الأعمال الدرامية السورية خلال الفترة الماضية، ونجح في إثبات نفسه، وقد برز دوره في مسلسل «كريستال»، الذي لعب فيه شخصية «باسل»، وحظى الفنان الشاب بإعجاب الجمهور، لدرجة أن الجميع يتحدث عن شخصيته في تلك الشخصية.

يبلغ عمر الفنان خالد شواط 29 عامًا، ومتزوج من فتاة تحمل الجنسية السورية، ويعد ضمن أبرز المواهب الفنية بسبب قيامه بعدة أدوار متنوعة، كما أنه حصل على جائزة أفضل ممثل، وذلك بعد في مهرجان دمشق السينمائي، عن دوره في فيلم سارق الثلج.

حكاية مسلسل عتبات البهجة

الجدير بالذكر أن مسلسل عتبات البهجة، يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية والأسرية، حيث إن شخصية «بهجت الأنصاري» بطل المسلسل، جاء في دور أب مهمل غير مهتم بأولاده، وهم في الوقت نفسه لا يعتنون به في ظل تطور عصر التكنولوجيا، التي شكَّلت فجوة زمنية بين الجيلين، ورغم ذلك إلا أن بهجت الأنصاري تربطه علاقة صداقة مع الأحفاد، ومن ثم تتحول تلك العلاقة لمحتوى عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال برنامج عتبات البهجة.

المسلسل مكون من 15 حلقة

كما أن المسلسل مكون من 15 حلقة فقط، ويُعد من أكثر الأعمال الفنية المنتظرة في رمضان 2024، خاصة أن الفنان يحيى الفخراني يغيب منذ عامين عن الدراما الرمضانية.