مشكلات كبار السن في دراما يحيى الفخراني.. عتبات البهجة يواجه أزمة الوحدة

مع التطور الذي تشهده الدراما المصرية، والتي أصبحت تتناول كل المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع، تناول الفنان يحيى الفخراني بعض مشكلات كبار السن خلال أدواره الأخيرة، سواء بشخصية بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة، الذي يتجاوز وفاة زوجته بالعيش مع أبنائه وأحفاده، أو نادر التركي في مسلسل بالحجم العائلي الذي يفضل العيش بعيدًا عن أسرته.

يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

يؤدي الفنان يحيى الفخراني شحصية بهجت الأنصاري خلال أحداث مسلسل عتبات البهجة، وهو رجل سبعيني توفيت زوجته ليعيش مع أبنائه وأحفاده للقضاء على شعور الوحدة الذي يشعر به في هذه السن، وتدور المشاهد في إطار الدراما الاجتماعية بين الجد والأحفاد، ومن المقرر عرضه خلال السباق الدرامي لعام 2024.

مسلسل عتبات البهجة من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ويشاركه عدد من الفنانين أبرزهم، جومانا مراد، هنادي مهنا، سما إبراهيم، وصلاح عبد الله، إخراج مجدي أبو عميرة، تأليف مدحت العدل.

«بالحجم العائلي».. نادر التركي يتخلى عن أسرته

قدم يحيى الفخراني شخصية نادر التركي في مسلسل بالحجم العائلي الذي يتخلى عن عمله في السلك الدبلوماسي ويترك أبنائه وزوجت، ويذهب للعيش في أحد المنتجعات السياحية ويمارس هوايته المفضلة «الطبخ»، مما سبب له كثير من المتاعب، ويقع في حب فتاة في عمر أبنائه، لتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل بالحجم العائلي من بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركه في العمل الدرامي عدد من النجوم، أبرزهم ميرفت آمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، عمرو صالح، وندى موسى، ﺇﺧﺮاﺝ هالة خليل، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رجاء.