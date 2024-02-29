«عتبات البهجة».. قصة درامية كوميدية بتوقيع «الفخراني» في رمضان (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيي الفخراني في رمضان 2024».

وذكر التقرير، أنّ وجود فنان بحجم النجم الكبير يحيي الفخراني في موسم دراما رمضان يحقق حالة من التشويق لمسلسل عتبات البهجة، إذ يعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غياب سنتين عندما قدم مسلسل نجيب زاهر زركش.

وعاد الفنان الكبير إلى دراما رمضان بقصة درامية اجتماعية كوميدية يجسد فيها شخصية بهجت الأنصاري، وهو رجل عجوز كان يعمل وكيلا سابقا لوزارة الصناعة أحيل إلى المعاش ويعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته.

ويُناقش العمل مجموعة قضايا اجتماعية وأسرية، مثل شخصية بهجت بطل العمل الذي أصبح غير مهتم بابنه وابنته الذين لا يسألان عنه في عصر تكنولوجيا حديثة شكلت فجوة زمنية بين الآباء والأبناء، ورغم هذه الظروف فإنّ علاقة صداقة قوية جدا تربطه مع أحفاده تترجم إلى برنامج على منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا» في برنامج اسمه «عتبات البهجة».