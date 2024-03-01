جراحة نادرة لاستخراج حصوات من القنوات المرارية لمريض في كفر الشيخ

نجح فريق طبي من مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، في إجراء جراحة نادرة وهي استخراج حصوات من القنوات المرارية لمريض في العقد السابع من العمر.

ضم الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد هلال، استشاري ورئيس قسم الجراحة، والفريق المساعد الدكتور أحمد رمضان الشامي، والدكتور محمد سمير زعيمة، والدكتور حافظ الهنداوي، واستشاري التخدير الدكتور هيثم خيري، بالتعاون مع فريق تمريض الجراحة والعمليات.

استخراج حصوات من القنوات المرارية لمريض سبعيني

قال الدكتور عصام هاني، مدير المركز، إنّ المركز استقبل مريضا سبعينيا يُعاني من وجود حصوة كبيرة في القنوات المرارية، هذا وقد سبق تركيب دعامة للمريض منذ 8 أشهر ولكن كان لا يزال المريض يُعاني من التهابات في القنوات المرارية مع استمرار وجود الحصوة، وتم عمل منظار مراري آخر منذ شهر ولكنه فشل في استخراج الحصوة، وعليه تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي لعمل استكشاف للقنوات المرارية، وتم استخراج الحصوات، وتسليك القنوات المرارية، لافتاً أنّ العملية الجراحية هي من العمليات النادرة، وتمت بنجاح، والمريض حالياً يتعافي وهو تحت الملاحظة.

معلومات عن مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب

جدير بالذكر أنّ مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ يُعد من أهم المنشآت الصحية بالمحافظة، ويضم أقسام «الطوارئ، والمناظير، والداخلي، والعناية المركزة، والعمليات، والمعمل، والأشعة التشخيصية والتداخلية»، كما يضم قسم العيادات الخارجية عيادات «الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة»، ويعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريرا، و10 أسرّة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.