تفاصيل مشاركة ويزو ومحمد نشأت بمسلسل إذاعي في رمضان 2024

تشارك الفنانة ويزو في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال المسلسل الإذاعي زوجة تحت الطلب، والذي يشاركها بطولته الفنان محمد نشأت، والمقرر إذاعته عبر الراديو 9090.

موعد إذاعة المسلسل الإذاعي زوجة تحت الطلب لـ ويزو

وينطلق المسلسل الإذاعي لـ محمد نشأت وويزو يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة الثانية ظهرًا على أن يتم إعادته في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وروجت الصفحة الرسمية للراديو 9090، من خلال منشور بأغنية تشويقية على طريقة الديو جاءت كلماتها على النحو التالي: «يااما نفسي مشاكلك تخلص ويبان على شكلك وأشوفك مبسوطة.. إمتى هطنشلك ياما نفسي أفصل فيشتك.. زهقتيني من عيشتي على النكد إنتي مظبوطة».

لترد عليه ويزو قائلة: هعملك يابانية.. دلوعة أوي وبسبوسة لكن أدي دي دقني مش هملي عينك صدقني حلوة وربنا وفقني».

أبطال مسلسل الأطفال «نور والكوكب السعيد»

كما تشارك الفنانة ويزو في الموسم الرمضاني 2024، من خلال مسلسل الأطفال نور والكوكب السعيد، والمقرر عرضه على منصة watch it، وهو من تأليف الدكتورة نهى عباس، سيناريو عمرو الطاروطي، إخراج محمد ضاحي وشريف حسين، أشعار عبدالمنعم حسين، ويشارك في بطولته كل من نور قدري، حسن القناوي وآخرين.