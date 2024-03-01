محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص، وياسر نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضة مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار، كما شملت الجولة المرور بشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

الاهتمام بصيانة المعدات

خلال الجولة، تفقد محافظ القليوبية محور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.

مستلزمات النظافة للعمال

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأكد «الهجان»، أهمية الحفاظ على نظافة المدن، وأن ذلك مسؤولية الجميع، مٌشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه برفع الباعة الجائلين من على محور الخصوص لعدم أحداث عرقله في السير، واستكمل المحافظ الجولة بتفقد محور الفريق العصار، وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة سير أعمال النظافة، مُناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.

ووجه محافظ القليوبية الاهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة باستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.

كما شدد على شن حملة على التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه، والتنسيق مع إدارة المرور لضبط أي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية أو على الطريق الدائري، بالإضافة إلى شن حملة أخرى لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.