تفاصيل قصف مدرسة تؤوي النازحين في غزة بعد ساعات من جريمة دوار النابلسي

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تؤوي نازحين بمدينة حمد شمال خان يونس، ما أدى لارتقاء 3 شهداء وجرح 10، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وفق ما أفادت قناة dmc، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 30 ألفا و228 شهيدا، فضلا عن 71 ألفا و377 مصابا.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدرسة في غزة

كما جرى انتشال عدد من شهداء عائلة نعيم، بعد انسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي من محيط منزل العائلة في حي الزيتون بغزة، وذلك بعد ساعات من ارتكاب قوات الاحتلال جريمة دوار النابلسي التي أدانها العديد من الدول والمنظمات الدولية، عقب استشهاد 112 فلسطينيا.

وذكرت القناة، أن الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف أماكن النازحين، فضلا عن استهداف طواقمه التي تقدم المساعدات الإنسانية والطبية للجرحى والمصابين والنازحين في غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان رسمي، خطورة الوضع في قطاع غزة عقب توقف معظم المستشفيات وعدم استطاعة المستشفيات الأخرى التي تعمل بشكل جزئي، تقديم العلاج للمصابين بسبب نقص الأدوية والقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.