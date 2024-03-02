أسعار سيارات المعاقين بعد تراجع الدولار.. تبدأ من 300 ألف جنيه

على مدار أسبوع متواصل، تنخفض أسعار سيارات المعاقين في العديد من المحافظات وأماكن البيع المخصصة لها، بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار أكثر من 15 جنيها في السوق الموازي.

وشهدت أسواق السيارات المعاقين في المحافظات إقبالا علي الشراء خلال الأيام القليلة الماضية، في زيادة ملحوظة علي البيع بالتزامن مع انخفاض أسعار الدولار، والذي اثر علي اسعار السيارات بانخفاض وصل إلى 25% في بعض السيارات.

أسعار السيارات المعاقين في بورسعيد

وقال محمد سعيد أحد تجار السيارات المعاقين في سوق داخل منطقة الاستثمار والمخصص من المناطق الحرة، أن أسعار السيارات انخفضت خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالشهور الماضية مع انخفاض الدولار لتسجل كالآتي:

هيونداي افانتي موديل 2007 كاملة: 300 ألفا بدلا من 360

هيونداي افانتي موديل 2009 كاملة: 320 ألفا بدلا من 400.

كيا جولد موديل 2006 كاملة: 310 آلاف بدلا من 360.

كيا سيراتو 2012 كاملة: 370 ألفا بدلا من 430.

كيا سول موديل 2012: 380 ألفا بدلا من 440.

مرسيدس 2010: 750 ألف بدلا من 830.

أسعار السيارات المعاقين في السويس

وشهدت الشركة الكورية والأماكن المخصصة لبيع السيارات المعاقين في منطقة السخنة بمحافظة السويس انخفاضا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، وقال محمد إسماعيل أحد المسؤولين في منطقة السخنة عن دخول السيارات أن حركة البيع شهدت إقبال ملحوظ مع انخفاض الدولار وزيادة بنسبة تتجاوز 50% تقريبا.

وقال محمد اليماني أحد تجار السيارات في منطقة السخنة، إن الأسعار شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الماضية لتسجل الآتي:

كيا سيراتو K3 كاملة: 550 ألفا بدلا من 610.

كيا سيراتو k3 موديل 2019: 700 ألف بدلا من 780.

هيونداي النترا 2019: 830 ألفا بدلا من 900.

فولكس فاجن جيتا 2010: 600 ألف بدلا من 710.

مرسيدس 2012: 800 ألف بدلا من 890 ألف.

كيا سيراتو موديل 2009: 350 ألفا بدلا من 400.

شروط الحصول علي السيارات المعاقين

ويمكن لأي من الحاصلين علي كارت الخدمات المتكاملة، الذي تصدره وزارة التضامن الاجتماعي الحصول علي السيارة المعاقين والمخصصة لفئة ذوى الأعاقة، بعدة شروط أهمها الخضوع لكشف طبي بأحد الأماكن المخصصة للكشف.

كما تتضمن الشروط أن تكون السيارة مسجلة رسميا باسم الشخص صاحب الإعاقة في جميع أوراقها ورخصة السيارة ورخصة القيادة حال قدرته علي قيادة السيارة وعدم بيعها الا بعد مرور 5 سنوات.

كما تتضمن الشروط بحسب القانون المصري عدم قيادة اي شخص للسيارة الا في حالات محددة، وهي عدم قدرته علي القيادة بحسب نوع اصابته، علي أن يحدد قيادة السيارة عن طريق سائق مؤمن عليه ولديه رخصة مهنية.