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دراما المتحدة

تراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار.. اعرف التفاصيل

كتب:

مارينا رؤوف
12:06 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
السيارات

السيارات

تراجعت أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي بشكل كبير، حيث يعتبر سعر العملات الأجنبية أحد المؤثرات على سوق السيارات باعتبارها سلع يتم استيرادها من الخارج بالعملات الأجنبية.

أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار

وتوقّع علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تراجع أسعار السيارات بعد انخفاض الدولار، إضافة إلى تراجع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا اتجهت الدولة لإصدار وفتح الاعتمادات المستندية والتي سيتم من خلالها توفير العملة الصعبة للاستيراد، ما يوفر كميات أكبر من السيارات ويزيد المعروض في السوق وبالتالي سيتراجع السعر أكثر.

20% تراجع في الأسعار 

من جانبه، قال منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات، إنّ أسعار السيارات بدأت التراجع بالفعل بعد انخفاض سعر الدولار، حيث سجلت تراجعا بنسبة 20% في بعض الأنواع، خاصة مع تراجع قيمة سعر «الأوفر برايس»، وهو ما جاء عقب توقيع مشروع تطوير «رأس الحكمة» وانهيار سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل 47 جنيها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.