مصطفى عمار: دراما «المتحدة» تصنع الوعي وتشكل العقول

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، تشرف على لجنة للدراما بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تختص بقراءة واختيار ما يُقدم حتى تكمل الدراما المصرية ما بدأته، وهي صناعة الوعي وتشكيل العقول ومنح المشاهد حق معرفة القضايا التي يعيشها مجتمعه سواء المصري أو العربي

وعن أبرز المفاجآت التي أُعلنت حتى الآن في المسلسلات، أضاف «عمار» خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، على قناة dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه عندما يكون هناك مسلسل يتناول السيرة التاريخية لحسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي الجماعة التي تعد النواة الأولى لكل التنظيمات الإرهابية والمبنية على الدم، فهذا عمل يصنع وعيا.

وأشار إلى أن مسلسل «الحشاشين» للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، ويتصدر بطولته كريم عبد العزيز، وهو رهان كبير هذا العام للشركة المتحدة.