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دراما المتحدة

تردد قناة دبي دراما 2024.. الدراما المصرية تنافس على القنوات العربية

كتب:

انتصار الغيطانى
12:56 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
تردد قناة دبي دراما 2024

تردد قناة دبي دراما 2024

قناة دبي دراما 2024، من القنوات العربية التي تحرص سنويا على أن تشمل خريطتها الدرامية لشهر رمضان عدد كبير من الأعمال والمسلسلات المصرية، خاصة في ظل جماهيرية الفنانين المصريين الكبيرة على الساحتين العربية والخليجية، لذا يعتبر تردد  قناة دبي دراما 2024، من الترادادت الرئيسة على أجهزة الريسيفر لمحبي الأعمال المصرية في الدول العربية ككل.

تردد قناة دبي دراما 2024

خريطة درامية مصرية وخليجية وعربية تستعد لبثها قناة دبي دراما 2024 طول موسم رمضان، بحيث تحتوي مائدة رمضان الخليجية على الكثير من الأعمال الدرامية المصرية التي ستظل على قائمة الأكثر مشاهدة طوال الموسم وحتى انتهاء رمضان كعادتها كل عام. 

 تردد القناة: 11939.

 استقطاب: عمودي.

 معامل الترميز: 27500.

 معامل التصويب: 6/5.

 القمر: النايل سات.

تردد قناة دبي الأولى

التردد: 11095.

· استقطاب: عمودي.

· معامل الترميز: 27500.

· معامل التصويب: 6/5.

· القمر: النايل سات.

تردد قناة سما دبي الأولى على نايل سات 

 تردد القناة 12320

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز هو 27500

قائمة أعمال الشركة المتحدة في رمضان

16 مسلسل امتنوعا هو إنتاج الشركة المتحدة المقرر عرضه في رمضان 2024 على القنوات المصرية المختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من القنوات الخليجية والعربية التي تحرص على وجود الدراما المصرية في خريطتها الرمضانية، وتضم كل من مسلسلات:-

- مسلسل الحشاشين.  

- مسلسل جودر.

- مسلسل المعلم.

- مسلسل بابا جه.

- مسلسل سر إلهي.

- مسلسل صدفة.

- مسلسل بدون سابق إنذار.

- مسلسل عتبات البهجة.

- مسلسل مليحة.

- مسلسل لحظة غضب.

- مسلسل الكبير أوي.

- مسلسل بيت الرفاعي.

- مسلسل حق عرب.

- مسلسل إمبراطورية ميم.

- مسلسل صيد العقارب.

- مسلسل فراولة.

 

 

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بقلم انتصار الغيطانى