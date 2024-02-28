«أمير».. باشا الدراما

«ياسين طبيب عظام تنقلب حياته رأساً على عقب بعد تعرضه لأزمة كبيرة يتورط فيها».. تلك هى الملامح الأولى للشخصية التى يُقدّمها النجم أمير كرارة فى مسلسله «بيت الرفاعى»، والمقرّر أن يشارك به فى الموسم الرمضانى المُقبل 2024، والذى سيتم عرضه عبر قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

ويُصنّف «بيت الرفاعى» تحت إطار الدراما الشعبية، التى سبق وحقق فيها «كرارة» نجاحات كبيرة، منذ بداية انطلاقته الفنية فى مسلسلات، مثل «المواطن إكس» و«الطبال» وغيرهما، واستطاع خلال الفترة الأخيرة تحقيق نجاحات كبيرة مُختلفة، بعدما اختار الاختلاف والتنوع سبيلاً فى مشواره، فجاءت الأجزاء الثلاثة لـ«كلبش» لتُمثل علامة فارقة فى تاريخه، وأعقبها الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، الذى جسّد خلاله ملحمة عظيمة من ملاحم الجيش المصرى فى الدفاع عن أرض سيناء من الإرهاب الغاشم، حين قدّم شخصية العقيد البطل «أحمد منسى»، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استُشهد فى كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

وقد شارك فى ملحمة «الاختيار1» كوكبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام ومحمد رجب وآسر ياسين وإياد نصار، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

تقول التوقّعات الأولى إن مسلسل «بيت الرفاعى» الذى يشهد مرحلة تغيير جلد لأمير كرارة سيكون واحداً من الأعمال المهمة التى سيلتف حولها قطاع كبير من الجمهور فى رمضان، خاصة أن كرارة يحظى بشعبية كبيرة فى مصر والدول العربية، لدرجة أنه أصبح مُلقّباً بـ«باشا الدراما العربية»، كونه يمتلك من الكاريزما والموهبة التى مكنته من تقديم أعمال تلقى استحسان الجمهور، سواء على مستوى الدراما التليفزيونية أو السينما.

ويُعد كرارة من القلائل الذين استطاعوا تحقيق نجاحات متتالية فى موسم دراما رمضان وموسم أفلام عيد الفطر، وتجلى ذلك واضحاً حينما قدم «كلبش2» وبعده فيلم «حرب كرموز» الذى حقّق أعلى الإيرادات حينها، وبعدها بعام قدّم «كلبش3» وأعقبه فيلم «كازابلانكا» الذى حقّق إيرادات ضخمة أيضاً.

وحرصاً من كرارة على التغيير والتنوع، لم يكتفِ بتقديم تيمة الدراما الشعبية فقط العام الماضى، بل قرّر العودة بالزمن فى مسلسل «سوق الكانتو»، الذى دارت أحداثه حول سوق الكانتو وحياة أهله وأهمهم «طه القماش» الشخصية التى قدّمها كرارة، وعائلته من كبار تجار الأقمشة فى السوق، والخلافات بينهم وبين التجار الآخرين، بالإضافة إلى راوية التى تقودها الظروف إلى السوق.

وفى العام نفسه، خاض «كرارة» موسم أفلام عيد الأضحى بفيلم «البُعبع»، الذى دارت أحداثه فى يوم واحد حول «سلطان»، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولى على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يُفاجأ بظهور ابن وابنة له فى منزله القديم، والذى لم يكن يعلم شيئاً عنهما منذ ولادته، فيضطر للهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه، وذلك فى أجواء يغلب عليها الأكشن وطابع الكوميديا.

وشاركه فى فيلم «البُعبع» عدد كبير من النجوم، من بينهم ياسمين صبرى، ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبدالرحمن توتا وضياء عبدالخالق ورحاب الجمل، وإخراج حسين المنباوى، وتأليف إيهاب بليبل.