قطعة بـ10 جنيهات لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. ركبها في 5 خطوات

انطلقت صافرة البداية لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، على ملعب استاد القاهرة، وتُعدّ هذه المواجهة من أهم المباريات لعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي، خاصةً مع سعي الأحمر لتحقيق الفوز وتعزيز صدارته للمجموعة.

وتُعدّ قناة أون تايم سبورت الأرضية من القنوات الناقلة للمباراة، لكن قد لا يملك الجميع اشتراكًا في القناة.

لا داعي للقلق! في هذا التقرير، نُقدم لكم حيلة ذكية لمشاهدة المباراة على أون تايم سبورت الأرضية بـ 10 جنيهات فقط.

أداة بـ10 جنيهات لمتابعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

مشاهدة المباراة، على قناة أون تايم سبورت الأرضية، في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023-2024

طريقة متابعة المباراة في المنزل

محبي كرة القدم وعشاق الساحرة المستديرة، يرغبون في إيجاد طريقة بسيطة لمشاهدة المباراة، لا تكلفهم سوى 10 جنيهات، وذلك عبر تحويل طبق الدش إلى «إريال» أرضي، عن طريق شراء محول يسمى «كونفيرتر» من محال الدش.

طريقة تركيب الـ«كونفيرتر»

تتطلب طريقة تركيبه عده خطوات هي: