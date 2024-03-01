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دراما المتحدة

فتح مراكز الشباب بالمنوفية مجانا لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز اليوم

كتب:

عصام علم الدين
10:37 ص | الجمعة 01 مارس 2024
مركز شباب - أرشيفية

مركز شباب - أرشيفية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية عن فتح مراكز الشباب والرياضة مجانا لمشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي الساعة السادسة مساء.

فتح مراكز الشباب مجانا

وأكد الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، عن فتح جميع مراكز الشباب والرياضة في المدن والقرى والتي تتوفر بها القناة الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا مجانا أمام المشاهدين، حيث وجه جميع مراكز الشباب والرياضة بالاستعداد جيدا لاستقبال الجماهير مساء اليوم.

ترتيب النادي الأهلي

ويحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في منافسات دوري أبطال إفريقيا برصيد 9 نقاط، جمعها من انتصارين و3 تعادلات وعدم الخسارة أمام الفرق التي لعب أمامها هذا الموسم، بينما يحتل نادي يانج أفريكانز وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، وأمامه فرصة لصدارة المجموعة في حالة الفوز على المارد الأحمر في مباراة اليوم .

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