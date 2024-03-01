قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. نزلها الآن

ساعات قليلة ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام نادي يانج أفريكانز التنزاني، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات دور المجموعاتب بدوري أبطال إفريقيا 2023-2024؛ وهو الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، ويبحثون عن القنوات المجانية الناقلة للمباراة اليوم، التي تحدد تأهل الأهلي أو يانج التنزاني لدور ربع نهائي البطولة، التي يتصدر الأهلي ترتيبها برصيد 9 نقاط، ويلية يانج أفريكانز وصيفًا بـ8 نقاط، أما القنوات الناقلة للمباراة اليوم فهي قناة on time sport الأرضية، والبث المباشر عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

تنزيل القناة المجانية لمتابعة مباراة الأهلي اليوم

وحتى تقوم باستقبال إشارة أون تايم سبورت، التي تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، قم بالتالي:

ابدأ بفتح قائمة الريسيفر واضغط على زر القائمة.

اختر«تركيب» أو «Installation» من القائمة ومن ثم اختر «ضبط التردد».

ادخل بيانات التردد المطلوبة، والتي تشمل القمر الصناعي نايل سات ورقم التردد ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز.

اضغط على زر «البحث» وابحث عن قناة أون تايم سبورت الأرضية عند اكتمال البحث.

واختار القناة ثم اتبعها بخطوات التردد والترميز التالية:

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة أخرى لتنزيل قناة أون تايم سبورت:

ولتنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية، ومتابعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز قم بالتالي:

الضغط على زر «قائمة» أو «Menu».

- اختيار خيارات «التثبيت اليدوي» أو «Manual Installation».

- تحديد القمر الصناعي، وفي هذه الحالة، يجب اختر النايل سات.

- أدخل تردد القناة، وفي هذه الحالة 11680.

- حدد استقطاب القمر الأفقي «H».

تردد «أون تايم سبورت» على عرب سات:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 12379.

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

- تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.