3 وسائل مجانية لنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي، ويانج أفريكانز في دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المذاعة على قناة «bein sports» المشفرة، لكن هناك 3 وسائل أخرى مجانية ستنقل أحداث المباراة.

نقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر إذاعة الشباب والرياضة

إذاعة الشباب والرياضة، أعلنت نقلها لأحدث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، كما أعلن راديو أون تايم سبورت أيضًا، إذاعته لمباراة الفريق الأحمر

نقل أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر قناة أون تايم سبورت

وفضلاً عن الراديو، من المقرر نقل أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، لتصبح الوسيلة الثالثة التي يشاهد من خلالها الجمهور الأحمر للمباراة.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي سيخوض لقاء قوي مع بطل تنزانيا يانج أفريكانز، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات، بعد أن انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل الإيجابي 1:1، في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز الثالث له، وتأكيد التأهل إلى دور الـ8، ليواصل رحلته نحو اللقب المحبب لجماهير الفريق، وذلك بعد الفوز العام الماضي بالبطولة نفسها أمام نادي الوداد المغربي.

ويمكن استقبال قناة بي إن سبورتس إتش دي 6، التي تذاع من خلالها مباراة الأهلي عبر التردد التالي: 11054، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، وسيتولى المعلق التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على المباراة، الذي يدخلها الأهلي متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن يانج أفريكانز التنزاني صاحب الوصافة، بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ولكنهما سيلعبان على من سيحصل على المركز الأول.