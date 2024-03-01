علي ربيع يطرح البوستر الدعائي لفيلم «عالماشي»: «توكلنا على الله»

طرح الفنان علي ربيع، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي لفيلم «عالماشي»، المقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

ونشر علي ربيع البوستر الدعائي معلقا: توكلنا على الله فيلم عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك 2024 في كل سينمات مصر والوطن العربي.

أبطال فيلم «عالماشي»

يشارك في فيلم «عالماشي»، عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإنتاج يوسف الطاهر، وإخراج محمد الخبيري، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.