«حماة الوطن» بمطروح يشارك في معرض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن مشاركة الحزب في معرض أهلا رمضان بمدينة مرسى مطروح خلف مديرية التموين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

توفير كافة السلع الغذائية

وقال أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم، إن تكليفات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات للمواطنين بأسعار مخفضة والمشاركة في معارض أهلا رمضان بالمحافظات، وفتح منافذ بيع السلع والأسواق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين، طبقاً لتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

معرض أهلا رمضان

وأضاف النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أن معرض أهلا رمضان يستهدف بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في إطار خطة وزارة التموين، للتوسع في إنشاء وإقامة معارض للسلع الغذائية بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات ومستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تصل لـ25%.

توافر المواد الغذائية

وأشار إلى أن معرض أهلا رمضان متوفر فيه جميع المواد الغذائية أنواعها من الزيوت والأرز والسمن، والخضروات واللحوم الطازجة والمجمدة وجميع منتجات شركة صافي، بالإضافة إلى توفر منتجات الألبان والجبن لسد احتياجات المواطنين في الشهر الكريم.

حضر افتتاح معرض أهلا رمضان نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين ومختار جبريل الصنفري رئيس الغرفة التجارية بمطروح والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والحاج هيبة بو مرزيق الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمطروح.