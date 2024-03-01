تقدم أعمال تنفيذ محطة الأهرامات ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تشير لتقدم أعمال تنفيذ محطة الأهرامات ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ويبلغ طول هذه المرحلة 19كم وتضم 17 محطة، ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، إلى محطة الفسطاط.

مسار الخط الرابع للمترو

وأوضحت الوزارة، أن الخط الرابع للمترو يربط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة أنه يمر بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ويعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأكدت وزارة النقل، أنه يتم تنفيذ الخط وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيدٍ مصرية خالصة، لافته إلى أنه يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، ويوفر خدمات متميزة لمناطق ذات كثافة سكانية عالية.

أهمية الخط الرابع للمترو

وأشارت الوزارة، إلى أن الخط الرابع للمترو، يوفر آلاف من فرص العمل للشباب أثناء فترة تنفيذه، موضحة أنه يراعي مختلف الفئات، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال وجود علامات إرشادية بالمحطات.

وتُظهر الصور التي نشرتها وزارة النقل، تقدم تنفيذ الأعمال الإنشائية، والأعمال الخاصة بتحديد مناسب المحطة، بداية من منسوب الشارع ثم منسوب التذاكر، وصولاً إلى منسوب الرصيف.