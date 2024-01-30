«النقل»: مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلومتر جنوب أكتوبر

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل اللقاء مع يامادا جونيتشي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بحضور السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد «جونيتشي» عمق العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاع النقل.

وأعرب النائب الأول للرئيس التنفيذي لوكالة التعاون الدولي اليابانية، عن سعادته بزيارة مقر وزارة النقل في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف القطاعات.

مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع

وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كيلومترا بعدد 17 محطة سواء، فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع «حدائق الأشجار - المساحة» أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع «المساحة - الفسطاط».

وناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر لخدمة الكثافات السكانية في المنطقة، وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع، مرورا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

تدريب عدد من المهندسين المصريين

وتناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين على تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة، والحصول درجات الماجستير والدكتوراه في المجال المهم لنقل خبراتهم إلى المهندسين المصريين الآخرين، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري.