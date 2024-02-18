تقدم أعمال تنفيذ محطة النصر بشارع الهرم ضمن مشروع الخط الرابع للمترو

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، تقدم الأعمال بمحطة النصر، ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، موضحة أن طول هذه المرحلة يبلغ 19 كيلومترا، وتشتمل على 17 محطة، ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

مسار الخط الرابع للمترو

وأوضحت الهيئة، أن الخط يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو، ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وأضهرت الصور التي نشرتها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، تقدم تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة بمناسيبها المختلفة، بداية من منسوب الأرض ثم منسوب التذاكر حتى منسوب الرصيف، موضحة أن الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وتقدم محطة النصر منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، وهي منطقة شارع الهرم، ويتم تنفيذها بأيادٍ مصرية خالصة، وتأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في وسائل النقل الأخضر الصديق للبيئة.